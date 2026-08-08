Zusätze zu Daniel 1,46- alle Übersetzungen
Das Buch Zusätze zu Daniel ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
AddDan 1 46-50 in der Gute Nachricht Bibel
Preist ihn, Tag und Nacht, Licht und Finsternis! Singt ihm! Rühmt ihn in Ewigkeit! Preist ihn, Eis und Kälte, Hagel und Schnee, Blitze und dunkle Wolken! Singt ihm! Rühmt ihn in Ewigkeit!
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
AddDan 1 46 in der Lutherbibel
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart