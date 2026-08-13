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Zusätze zu Daniel 1,52

- alle Übersetzungen

Das Buch Zusätze zu Daniel ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

AddDan 1 52-53 in der Gute Nachricht Bibel

Preist ihn, Berge und Hügel und alle Gewächse auf der Erde! Singt ihm! Rühmt ihn in Ewigkeit!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

AddDan 1 52 in der Lutherbibel

Als nun der eine vom andern getrennt war, rief er den einen und sagte zu ihm: In Bosheit bist du alt geworden, jetzt treffen dich deine Sünden, die du bisher begangen hast,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

https://www.bibeltv.de/bibelthek/adddan/kapitel-1/vers-52 [gedruckt am 13.08.2026]