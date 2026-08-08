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Zusätze zu Daniel 2,23

- alle Übersetzungen

Das Buch Zusätze zu Daniel ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

AddDan 2 23 in der Gute Nachricht Bibel

Aber ich will lieber durch euch den Tod erleiden als vor dem Herrn schuldig werden.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

AddDan 2 23 in der Lutherbibel

Es gab da auch einen großen Drachen, den die Babylonier anbeteten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

AddDan 2 23 in der Einheitsübersetzung

Es ist besser für mich, es nicht zu tun und euch in die Hände zu fallen, als gegen den HERRN zu sündigen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/adddan/kapitel-2/vers-23 [gedruckt am 08.08.2026]