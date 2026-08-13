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Amos 6,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Amos ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Am 6 5 in der Gute Nachricht Bibel

Ihr grölt zur Harfe und bildet euch ein, ihr könntet Lieder machen wie David.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Am 6 5 in der Lutherbibel

und spielt auf der Harfe und erdichtet euch Lieder wie David

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Am 6 5 in der Einheitsübersetzung

Ihr grölt zum Klang der Harfe, / ihr wollt Musikinstrumente erfinden wie David.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Am 6 5 in der Elberfelder Bibel

Sie faseln zum Klang der Harfe, denken sich wie David Musikinstrumente aus.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Am 6 5 in der Schlachter 2000

sie fantasieren auf der Harfe und erfinden Musikinstrumente wie David;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Am 6 5 in der New International Version

You strum away on your harps like David and improvise on musical instruments.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Am 6 5 in der Hoffnung für Alle

Zu den Klängen der Harfe schmettert ihr eure Lieder und meint, ihr könntet wie David musizieren.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/am/kapitel-6/vers-5 [gedruckt am 13.08.2026]