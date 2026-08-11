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Amos 7,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Amos ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Am 7 2 in der Gute Nachricht Bibel

Die Heuschrecken machten sich daran, alles Grün aufzufressen. Da sagte ich: » HERR, du mächtiger Gott, vergib doch deinem Volk! Wie kann es sonst überleben? Es ist ja so klein!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Am 7 2 in der Lutherbibel

Als sie das Kraut im Lande abgefressen hatten, da sprach ich: Ach, Herr HERR, sei gnädig! Wie soll Jakob bestehen? Er ist ja so klein.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Am 7 2 in der Einheitsübersetzung

Sie machten sich daran, alles Grün im Land zu vertilgen. Da rief ich: Herr und GOTT, vergib doch! Wie kann Jakob bestehen? Er ist ja so klein.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Am 7 2 in der Elberfelder Bibel

Und es geschah, als sie das Kraut der Erde ganz abgefressen hatten, da sagte ich: Herr, Herr, vergib doch! Wie sollte Jakob bestehen? Es ist ja so klein.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Am 7 2 in der Schlachter 2000

Und es geschah, als sie nun das Grün des Landes vollends abgefressen hatten, da sprach ich: Herr, HERR, vergib doch! Wie soll Jakob bestehen? Er ist ja so klein!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Am 7 2 in der New International Version

When they had stripped the land clean, I cried out, ‘Sovereign LORD, forgive! How can Jacob survive? He is so small!’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Am 7 2 in der Hoffnung für Alle

Da fielen die Heuschrecken über die Pflanzen im ganzen Land her. Als sie alles abgefressen hatten, rief ich: »Ach, HERR, Gott, vergib doch! Wie sollen die Nachkommen von Jakob sonst überleben? Sie sind ja ein so kleines Volk!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/am/kapitel-7/vers-2 [gedruckt am 11.08.2026]