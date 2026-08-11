Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Baruch
  4. Kapitel 3
  5. Vers 3
Zu Baruch 3 Vers 2 Zu Baruch 3 Vers 4

Baruch 3,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Baruch ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Bar 3 3 in der Gute Nachricht Bibel

Du thronst in ewiger Herrlichkeit, uns aber droht ewige Vernichtung.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Bar 3 3 in der Lutherbibel

Du regierst in Ewigkeit; wir aber vergehen für immer.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Bar 3 3 in der Einheitsübersetzung

Du thronst auf ewig; uns aber droht Vernichtung auf ewig.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/bar/kapitel-3/vers-3 [gedruckt am 11.08.2026]