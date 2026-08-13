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Baruch 3,36

- alle Übersetzungen

Das Buch Baruch ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Bar 3 36 in der Gute Nachricht Bibel

Und dieser mächtige Schöpfer ist unser Gott! Keiner ist ihm gleich.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Bar 3 36 in der Lutherbibel

Das ist unser Gott, und keiner kommt ihm gleich.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Bar 3 36 in der Einheitsübersetzung

Das ist unser Gott; / kein anderer gilt neben ihm.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/bar/kapitel-3/vers-36 [gedruckt am 13.08.2026]