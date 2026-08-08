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Baruch 3,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Baruch ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Bar 3 6 in der Gute Nachricht Bibel

Du bist doch der Herr, unser Gott; dich rühmen wir, Herr!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Bar 3 6 in der Lutherbibel

Denn du bist ja der Herr, unser Gott; und wir wollen, Herr, dich loben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Bar 3 6 in der Einheitsübersetzung

Du bist ja der Herr, unser Gott, und wir wollen dich preisen, Herr.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/bar/kapitel-3/vers-6 [gedruckt am 08.08.2026]