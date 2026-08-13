Baruch 5,7- alle Übersetzungen
Das Buch Baruch ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Bar 5 7 in der Gute Nachricht Bibel
Gott hat befohlen: »Alle hohen Berge und steilen Hügel sollen eingeebnet und die Täler aufgefüllt werden, damit mein Volk Israel gefahrlos dahinziehen kann unter dem Schutz meiner Herrlichkeit.«
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Bar 5 7 in der Lutherbibel
Denn Gott will alle hohen Berge und die ewigen Hügel erniedrigen und die Täler auffüllen zu ebenem Land, auf dass Israel sicher heimziehen kann unter Gottes Herrlichkeit.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Bar 5 7 in der Einheitsübersetzung
Denn Gott hat befohlen: Senken sollen sich alle hohen Berge und die ewigen Hügel und heben sollen sich die Täler zu ebenem Land, sodass Israel unter der Herrlichkeit Gottes sicher dahinziehen kann.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten