Baruch 6,29- alle Übersetzungen
Das Buch Baruch ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Bar 6 29 in der Gute Nachricht Bibel
Mit welchem Recht werden sie denn Götter genannt, die Bilder aus Silber, Gold und Holz? Sogar Frauen nahen sich ihnen und setzen ihnen Opferspeisen vor!
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Bar 6 29 in der Lutherbibel
Weshalb sollten sie Götter genannt werden, wo doch Frauen ihnen Speisen vorsetzen, diesen Göttern aus Silber, Gold und Holz?
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Bar 6 29 in der Einheitsübersetzung
Wie könnte man sie Götter nennen, da doch sogar Frauen ihnen Gaben vorsetzen, diesen Göttern aus Silber, Gold und Holz?
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten