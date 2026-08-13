Baruch 6,72- alle Übersetzungen
Das Buch Baruch ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Bar 6 72 in der Gute Nachricht Bibel
Ein rechtschaffener Mensch, der keine Götzen anbetet, ist mehr wert als alle sogenannten Götter; denn er wird kein solches Schicksal erleiden und niemand wird über ihn spotten können.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Bar 6 72 in der Lutherbibel
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Bar 6 72 in der Einheitsübersetzung
Besser ist also ein gerechter Mensch, der keine Götterbilder hat; denn er ist sicher vor dem Gespött.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten