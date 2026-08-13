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Zu Baruch 6 Vers 71

Baruch 6,72

- alle Übersetzungen

Das Buch Baruch ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Bar 6 72 in der Gute Nachricht Bibel

Ein rechtschaffener Mensch, der keine Götzen anbetet, ist mehr wert als alle sogenannten Götter; denn er wird kein solches Schicksal erleiden und niemand wird über ihn spotten können.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Bar 6 72 in der Lutherbibel

Wohl dem Menschen, der gerecht ist und keine Götzenbilder hat! Der wird nicht zu Spott.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Bar 6 72 in der Einheitsübersetzung

Besser ist also ein gerechter Mensch, der keine Götterbilder hat; denn er ist sicher vor dem Gespött.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/bar/kapitel-6/vers-72 [gedruckt am 13.08.2026]