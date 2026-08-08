Baruch 6,8- alle Übersetzungen
Das Buch Baruch ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Bar 6 8-9 in der Gute Nachricht Bibel
Wie eitle Mädchen tragen sie goldene Kränze, die man ihnen aufgesetzt hat. Aber sie sind machtlos, wenn die Priester heimlich etwas von dem Gold und Silber wegnehmen, mit dem sie überzogen sind;
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Bar 6 8 in der Lutherbibel
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Bar 6 8 in der Einheitsübersetzung
Wie für ein Mädchen, das Schmuck liebt, nimmt man Gold und fertigt Kronen für die Häupter ihrer Götter.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten