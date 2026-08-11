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Zu Daniel 1 Vers 20

Daniel 1,21

- alle Übersetzungen

Das Buch Daniel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Dan 1 21 in der Gute Nachricht Bibel

Daniel blieb im königlichen Dienst bis ins erste Regierungsjahr des Königs Kyrus.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Dan 1 21 in der Lutherbibel

Und Daniel blieb dort bis ins erste Jahr des Königs Kyrus.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Dan 1 21 in der Einheitsübersetzung

Daniel blieb im königlichen Dienst bis ins erste Jahr des Königs Kyrus.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Dan 1 21 in der Elberfelder Bibel

Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyrus.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Dan 1 21 in der Schlachter 2000

Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyrus.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Dan 1 21 in der New International Version

And Daniel remained there until the first year of King Cyrus.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Dan 1 21 in der Hoffnung für Alle

Daniel diente am Königshof bis zum 1. Regierungsjahr von König Kyrus.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Daniel 1:21

https://www.bibeltv.de/bibelthek/dan/kapitel-1/vers-21 [gedruckt am 11.08.2026]