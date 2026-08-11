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Daniel 3,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Daniel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Dan 3 8 in der Gute Nachricht Bibel

Einige Babylonier aber ergriffen die Gelegenheit, die Juden anzuzeigen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Dan 3 8 in der Lutherbibel

Da kamen einige chaldäische Männer und verklagten die Juden,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Dan 3 8 in der Einheitsübersetzung

Sogleich traten einige Chaldäer auf und verleumdeten die Judäer.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Dan 3 8 in der Elberfelder Bibel

Deshalb traten zur selben Zeit {einige} Männer heran, nämlich Sterndeuter, die die Juden verklagten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Dan 3 8 in der Schlachter 2000

Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Dan 3 8 in der New International Version

At this time some astrologers came forward and denounced the Jews.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Dan 3 8 in der Hoffnung für Alle

Einige Sterndeuter aber verklagten die Juden bei Nebukadnezar.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Daniel 3:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/dan/kapitel-3/vers-8 [gedruckt am 11.08.2026]