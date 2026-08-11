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Daniel 6,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Daniel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Dan 6 10 in der Gute Nachricht Bibel

König Darius ließ den Befehl ausfertigen und unterschrieb ihn.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Dan 6 10 in der Lutherbibel

So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Dan 6 10 in der Einheitsübersetzung

König Darius unterzeichnete das Verbot.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Dan 6 10 in der Elberfelder Bibel

Daraufhin ließ der König Darius das Schriftstück und das Verbot ausfertigen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Dan 6 10 in der Schlachter 2000

Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und Verbot.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Dan 6 10 in der New International Version

Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened towards Jerusalem. Three times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Dan 6 10 in der Hoffnung für Alle

Da ließ Darius den Erlass niederschreiben, und das Verbot trat in Kraft.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Daniel 6:10

https://www.bibeltv.de/bibelthek/dan/kapitel-6/vers-10 [gedruckt am 11.08.2026]