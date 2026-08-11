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Zu Daniel 6 Vers 28

Daniel 6,29

- alle Übersetzungen

Das Buch Daniel ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Dan 6 29 in der Gute Nachricht Bibel

Daniel aber wurde hoch geehrt während der Herrschaft des Königs Darius und auch unter der Herrschaft des Perserkönigs Kyrus.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Dan 6 29 in der Lutherbibel

Und Daniel hatte große Macht im Königreich des Darius und auch im Königreich des Kyrus von Persien.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Dan 6 29 in der Einheitsübersetzung

Daniel aber ging es gut unter dem König Darius und auch unter dem Perserkönig Kyrus.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Dan 6 29 in der Elberfelder Bibel

Und dieser Daniel stand in großem Ansehen unter der Regierung des Darius und unter der Regierung des Kyrus, des Persers.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Dan 6 29 in der Schlachter 2000

Und diesem Daniel ging es von da an gut unter der Regierung des Darius und unter der Regierung Kyrus’, des Persers.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Dan 6 29 in der Hoffnung für Alle

Während der Regierungszeit von Darius und auch unter der Herrschaft des persischen Königs Kyrus genoss Daniel hohes Ansehen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Daniel 6:29

https://www.bibeltv.de/bibelthek/dan/kapitel-6/vers-29 [gedruckt am 11.08.2026]