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Epheser 1,16

- alle Übersetzungen

Das Buch Epheser ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Eph 1 16 in der Gute Nachricht Bibel

darum danke ich Gott unermüdlich für euch, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 1 16 in der Lutherbibel

höre ich nicht auf, zu danken für euch, und gedenke euer in meinem Gebet,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 1 15-16 in der Einheitsübersetzung

Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke; denn ich habe von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Eph 1 16 in der Elberfelder Bibel

für euch zu danken, und ich gedenke euer in meinen Gebeten,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Eph 1 16 in der Neue Genfer Übersetzung

kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 1 16 in der Schlachter 2000

nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Eph 1 16 in der New International Version

I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Eph 1 16 in der Hoffnung für Alle

höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken. Jedes Mal wenn ich bete, denke ich auch an euch.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Epheser 1:16

https://www.bibeltv.de/bibelthek/eph/kapitel-1/vers-16 [gedruckt am 13.08.2026]