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Epheser 1,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Epheser ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Eph 1 8 in der Gute Nachricht Bibel

In seiner überströmenden Güte schenkte er uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 1 8 in der Lutherbibel

die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 1 8 in der Einheitsübersetzung

Durch sie hat er uns reich beschenkt, in aller Weisheit und Einsicht,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Eph 1 8 in der Elberfelder Bibel

die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Eph 1 8 in der Neue Genfer Übersetzung

er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle ´nötige` Weisheit und Einsicht geschenkt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 1 8 in der Schlachter 2000

die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Eph 1 8 in der New International Version

that he lavished on us. With all wisdom and understanding,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Eph 1 8 in der Hoffnung für Alle

Ja, in seiner Liebe hat er uns überreich beschenkt: Er hat uns mit Weisheit erfüllt und uns seinen Willen erkennen lassen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Epheser 1:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/eph/kapitel-1/vers-8 [gedruckt am 11.08.2026]