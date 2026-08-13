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Epheser 5,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Epheser ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Eph 5 7 in der Gute Nachricht Bibel

Mit solchen Leuten dürft ihr nichts zu tun haben!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 5 7 in der Lutherbibel

Darum seid nicht ihre Mitgenossen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 5 7 in der Einheitsübersetzung

Habt darum mit ihnen nichts gemein!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Eph 5 7 in der Elberfelder Bibel

Seid also nicht ihre Mitteilhaber!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Eph 5 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Eph 5 7 in der Schlachter 2000

So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Eph 5 7 in der New International Version

Therefore do not be partners with them.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Eph 5 7 in der Hoffnung für Alle

Darum macht mit solchen Leuten nicht gemeinsame Sache!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Epheser 5:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/eph/kapitel-5/vers-7 [gedruckt am 13.08.2026]