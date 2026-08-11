Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Brief Jeremias
  4. Kapitel 1
  5. Vers 15

Brief Jeremias 1,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Brief Jeremias ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

EpJer 1 15 in der Gute Nachricht Bibel

Sie sind genauso nutzlos wie ein zerbrochenes Tongefäß.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

EpJer 1 15 in der Lutherbibel

Wie ein zerbrochenes Gefäß unnütz ist, so sind ihre Götzen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

EpJer 1 15 in der Einheitsübersetzung

Wie eines Menschen Gefäß, das zerbricht, unbrauchbar wird, so geht es auch mit ihren Göttern, die in ihren Tempeln aufgestellt sind:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/epjer/kapitel-1/vers-15 [gedruckt am 11.08.2026]