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Brief Jeremias 1,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Brief Jeremias ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

EpJer 1 18 in der Gute Nachricht Bibel

Die Priester zünden viele Lichter für sie an, mehr als für sich selbst; aber keines davon können die Götter sehen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

EpJer 1 18 in der Lutherbibel

Sie zünden ihnen Lampen an, sogar mehr als für sich selbst, von denen sie keine einzige sehen können.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

EpJer 1 18 in der Einheitsübersetzung

Die Priester zünden Lichter an, mehr sogar als für sich selbst, doch die Götter können keines davon sehen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/epjer/kapitel-1/vers-18 [gedruckt am 08.08.2026]