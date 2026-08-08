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Brief Jeremias 1,35

- alle Übersetzungen

Das Buch Brief Jeremias ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

EpJer 1 35 in der Gute Nachricht Bibel

Sie haben noch nie einen Menschen vor dem Tod gerettet oder einen Schwachen vor seinem Unterdrücker in Schutz genommen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

EpJer 1 35 in der Lutherbibel

Sie können einen Menschen vom Tod nicht erretten noch einen Schwächeren dem Starken entreißen;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

EpJer 1 35 in der Einheitsübersetzung

Sie können keinen Menschen vom Tod erretten noch einen Schwachen dem Starken entreißen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/epjer/kapitel-1/vers-35 [gedruckt am 08.08.2026]