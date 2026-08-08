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Brief Jeremias 1,52

- alle Übersetzungen

Das Buch Brief Jeremias ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

EpJer 1 52 in der Gute Nachricht Bibel

Sie können keinen König einsetzen und dem Land keinen Regen geben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

EpJer 1 52 in der Lutherbibel

Denn sie erwecken keinen König über ein Land, sie geben den Menschen nicht Regen

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

EpJer 1 52 in der Einheitsübersetzung

Sie können weder einen König im Land einsetzen noch den Menschen Regen spenden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/epjer/kapitel-1/vers-52 [gedruckt am 08.08.2026]