Brief Jeremias 1,69- alle Übersetzungen
Das Buch Brief Jeremias ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
EpJer 1 69 in der Gute Nachricht Bibel
Diese Götzen aus Holz, Silber und Gold sind genauso viel wert wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld, um die sich kein Vogel kümmert.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
EpJer 1 69 in der Lutherbibel
Denn wie eine Vogelscheuche, die im Gurkenfeld nichts bewachen kann, so sind auch ihre hölzernen, vergoldeten und versilberten Götter.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
EpJer 1 69 in der Einheitsübersetzung
Wie im Gurkenfeld eine Vogelscheuche, die nichts behütet, so sind ihre hölzernen, mit Gold und Silber überzogenen Götter.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten