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Brief Jeremias 1,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Brief Jeremias ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

EpJer 1 7 in der Gute Nachricht Bibel

Diese Götter sind nur Bilder, die mit Gold und Silber überzogen sind. Sie haben eine Zunge, die aus Holz geschnitzt ist; aber reden können sie nicht.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

EpJer 1 7 in der Lutherbibel

Ihre Zunge ist vom Künstler fein gemacht; sie sind mit Gold und Silber überzogen; aber sie sind Truggebilde und können nicht reden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

EpJer 1 7 in der Einheitsübersetzung

Ein Handwerker hat ihnen eine glatte Zunge angefertigt; sie selbst wurden mit Gold und Silber überzogen; doch sind sie Trug und können nicht reden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/epjer/kapitel-1/vers-7 [gedruckt am 08.08.2026]