Wo immer sich ´in meinem Reich` jemand findet, der zu diesem Volk gehört, den sollen die anderen Leute vor Ort ´bei der Rückkehr nach Judäa` unterstützen. Sie sollen ihm Silber, Gold, Vieh und alles, was er sonst noch braucht, mitgeben, dazu freiwillige Spenden für den Tempel in Jerusalem.‹«