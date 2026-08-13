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Esra 10,32

- alle Übersetzungen

Das Buch Esra ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Esra 10 32 in der Gute Nachricht Bibel

Benjamin, Malluch und Schemarja

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 10 32 in der Lutherbibel

Benjamin, Malluch, Schemarja;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 10 32 in der Einheitsübersetzung

Benjamin, Malluch und Schemarja;

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Esra 10 32 in der Elberfelder Bibel

Benjamin, Malluch, Schemarja;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Esra 10 32 in der Neue Genfer Übersetzung

Benjamin, Malluch und Schemarja;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 10 32 in der Schlachter 2000

Benjamin, Malluch, Schemarja.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Esra 10 32 in der New International Version

Benjamin, Malluk and Shemariah.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Esra 10 31-32 in der Hoffnung für Alle

Eliëser, Jischija, Malkija, Schemaja, Simeon, Benjamin, Malluch und Schemarja aus der Sippe Harim;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/esra/kapitel-10/vers-32 [gedruckt am 13.08.2026]