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Esra 10,40

- alle Übersetzungen

Das Buch Esra ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Esra 10 40 in der Gute Nachricht Bibel

Machnadbai, Schaschai, Scharai,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 10 40 in der Lutherbibel

Machnadbai, Schaschai, Scharai,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 10 40 in der Einheitsübersetzung

Machnadbai, Schaschai, Scharai,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Esra 10 40 in der Elberfelder Bibel

Machnadbai, Schaschai, Scharai,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Esra 10 40 in der Neue Genfer Übersetzung

Machnadbai, Schaschai, Scharai,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 10 40 in der Schlachter 2000

Machnadbai, Sasai, Sarai,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Esra 10 40 in der New International Version

Maknadebai, Shashai, Sharai,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Esra 10 38-42 in der Hoffnung für Alle

Schimi, Schelemja, Nathan, Adaja, Machnadbai, Schaschai, Scharai, Asarel, Schelemja, Schemarja, Schallum, Amarja und Josef aus der Sippe Binnui;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/esra/kapitel-10/vers-40 [gedruckt am 11.08.2026]