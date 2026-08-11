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Esra 2,29

- alle Übersetzungen

Das Buch Esra ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Esra 2 2b-35 in der Gute Nachricht Bibel

Hier folgt die Liste der israelitischen Sippen mit der Zahl der zu ihnen gehörigen Männer.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 2 29 in der Lutherbibel

die Männer von Nebo 52;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 2 29 in der Einheitsübersetzung

Leute, die aus Nebo stammen: 52.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Esra 2 29 in der Elberfelder Bibel

die Söhne Nebo 52;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Esra 2 29 in der Neue Genfer Übersetzung

aus Nebo 52;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 2 29 in der Schlachter 2000

die Söhne Nebos: 52;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Esra 2 29 in der New International Version

Nebo 52

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Esra 2 29 in der Hoffnung für Alle

aus Nebo 52;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Esra 2:29

https://www.bibeltv.de/bibelthek/esra/kapitel-2/vers-29 [gedruckt am 11.08.2026]