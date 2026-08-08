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Esra 2,47

- alle Übersetzungen

Das Buch Esra ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Esra 2 43-54 in der Gute Nachricht Bibel

Von den Tempeldienern kehrten folgende Sippen heim: Ziha, Hasufa, Tabbaot, Keros, Sia, Padon, Lebana, Hagaba, Akkub, Hagab, Salmai, Hanan, Giddel, Gahar, Reaja, Rezin, Nekoda, Gasam, Usa, Paseach, Besai, Asna, die Mëuniter und die Nefusiter, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Bazlut, Mehida, Harscha, Barkos, Sisera, Temach, Neziach, Hatifa.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 2 47 in der Lutherbibel

die Söhne Giddel, die Söhne Gahar, die Söhne Reaja,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 2 47 in der Einheitsübersetzung

Nachkommen Giddels, Nachkommen Gahars, Nachkommen Reajas,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Esra 2 47 in der Elberfelder Bibel

die Söhne Giddel, die Söhne Gahar, die Söhne Reaja,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Esra 2 47 in der Neue Genfer Übersetzung

Giddel, Gahar, Reaja,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 2 47 in der Schlachter 2000

die Söhne Giddels, die Söhne Gahars; die Söhne Reajas;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Esra 2 47 in der New International Version

Giddel, Gahar, Reaiah,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Esra 2 47 in der Hoffnung für Alle

Giddel, Gahar, Reaja,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Esra 2:47

https://www.bibeltv.de/bibelthek/esra/kapitel-2/vers-47 [gedruckt am 08.08.2026]