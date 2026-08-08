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Esra 2,64

- alle Übersetzungen

Das Buch Esra ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Esra 2 64-67 in der Gute Nachricht Bibel

Gesamtzahl der Gemeinde der Heimkehrer 42360 Hinzu kamen: Sklaven und Sklavinnen 7337 Sänger und Sängerinnen 200 Pferde 736 Maultiere 245 Kamele 435 Esel 6720

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 2 64 in der Lutherbibel

Die ganze Gemeinde zählte insgesamt 42360,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 2 64 in der Einheitsübersetzung

Die ganze Volksgemeinde zählte insgesamt 42 360 Personen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Esra 2 64 in der Elberfelder Bibel

Die ganze Versammlung {zählte} insgesamt 42360,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Esra 2 64 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Gesamtzahl aller zurückkehrenden Israeliten betrug 42.360 Personen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 2 64 in der Schlachter 2000

Die Gesamtzahl der ganzen Gemeinde betrug 42 360,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Esra 2 64 in der New International Version

The whole company numbered 42,360,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Esra 2 64 in der Hoffnung für Alle

Insgesamt kehrten 42.360 Israeliten in ihre Heimat zurück,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Esra 2:64

https://www.bibeltv.de/bibelthek/esra/kapitel-2/vers-64 [gedruckt am 08.08.2026]