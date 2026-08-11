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Esra 2,66

- alle Übersetzungen

Das Buch Esra ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Esra 2 64-67 in der Gute Nachricht Bibel

Gesamtzahl der Gemeinde der Heimkehrer 42360 Hinzu kamen: Sklaven und Sklavinnen 7337 Sänger und Sängerinnen 200 Pferde 736 Maultiere 245 Kamele 435 Esel 6720

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 2 66 in der Lutherbibel

Und sie hatten 736 Rosse, 245 Maultiere,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 2 66 in der Einheitsübersetzung

Pferde hatten sie 736, Maultiere 245,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Esra 2 66 in der Elberfelder Bibel

Ihre Pferde waren 736, ihre Maultiere 245,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Esra 2 66 in der Neue Genfer Übersetzung

´An Tieren brachten die Rückkehrer mit: ` 736 Pferde, 254 Maultiere,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 2 66 in der Schlachter 2000

Sie hatten 736 Pferde und 245 Maultiere,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Esra 2 66 in der New International Version

They had 736 horses, 245 mules,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Esra 2 66 in der Hoffnung für Alle

Die Israeliten brachten 736 Pferde, 245 Maultiere,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/esra/kapitel-2/vers-66 [gedruckt am 11.08.2026]