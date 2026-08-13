Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Esra
  4. Kapitel 2
  5. Vers 7
Zu Esra 2 Vers 6 Zu Esra 2 Vers 8

Esra 2,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Esra ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Esra 2 2b-35 in der Gute Nachricht Bibel

Hier folgt die Liste der israelitischen Sippen mit der Zahl der zu ihnen gehörigen Männer.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 2 7 in der Lutherbibel

die Söhne Elam 1254;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 2 7 in der Einheitsübersetzung

Nachkommen Elams: 1 254.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Esra 2 7 in der Elberfelder Bibel

die Söhne Elam 1254;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Esra 2 7 in der Neue Genfer Übersetzung

aus der Sippe Elam 1.254;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 2 7 in der Schlachter 2000

die Söhne Elams: 1 254;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Esra 2 7 in der New International Version

Elam 1,254

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Esra 2 7 in der Hoffnung für Alle

von Elam 1254;

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Esra 2:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/esra/kapitel-2/vers-7 [gedruckt am 13.08.2026]