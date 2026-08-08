Esra 3,6- alle Übersetzungen
Das Buch Esra ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Esra 3 6 in der Gute Nachricht Bibel
Am 1. Tag des 7. Monats hatten sie wieder angefangen, dem HERRN Brandopfer darzubringen, aber die Fundamente für den Wiederaufbau des Tempels waren noch nicht gelegt.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Esra 3 6 in der Lutherbibel
Am ersten Tage des siebenten Monats fingen sie an, dem HERRN Brandopfer zu bringen. Aber der Grund des Tempels des HERRN war noch nicht gelegt.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Esra 3 6 in der Einheitsübersetzung
Am ersten Tag des siebten Monats hatten sie begonnen, dem HERRN Brandopfer darzubringen; aber die Fundamente für den Tempel des HERRN waren noch nicht gelegt.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Esra 3 6 in der Elberfelder Bibel
Am ersten Tag des siebten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer zu opfern. Aber die Grundmauern des Tempels des Herrn waren noch nicht gelegt. –
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Esra 3 6 in der Neue Genfer Übersetzung
Obwohl die Fundamente für den Wiederaufbau des Tempelgebäudes noch nicht gelegt waren, brachten die Israeliten vom ersten Tag des siebten Monats an ihre Brandopfer ´auf dem Altar` dar.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Esra 3 6 in der Schlachter 2000
Am ersten Tag des siebten Monats fingen sie an, dem HERRN Brandopfer darzubringen, obwohl der Grund für den Tempel des HERRN noch nicht gelegt war.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Esra 3 6 in der New International Version
On the first day of the seventh month they began to offer burnt offerings to the LORD, though the foundation of the LORD ’s temple had not yet been laid.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Esra 3 6 in der Hoffnung für Alle
Obwohl das Fundament des Tempels noch nicht gelegt war, begannen die Israeliten am 1. Tag des 7. Monats, dem HERRN wieder Brandopfer darzubringen.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.