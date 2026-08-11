Da traten Jeschua, seine Söhne und seine Brüder, Kadmiël und seine Söhne, die Söhne Juda, wie ein {Mann} an, um Aufsicht zu führen über die, welche die Arbeit am Haus Gottes taten; {dazu} die Söhne Henadads, ihre Söhne und ihre Brüder, die Leviten.