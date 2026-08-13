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Esra 6,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Esra ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Esra 6 19 in der Gute Nachricht Bibel

Am 14. Tag des 1. Monats feierten die Heimgekehrten das Passafest.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 6 19 in der Lutherbibel

Und die, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, hielten Passa am vierzehnten Tage des ersten Monats.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 6 19 in der Einheitsübersetzung

Am vierzehnten Tag des ersten Monats feierten die Heimkehrer das Pessachfest.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Esra 6 19 in der Elberfelder Bibel

Und die Söhne der Weggeführten bereiteten das Passah am vierzehnten Tag des ersten Monats.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Esra 6 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Am vierzehnten Tag des ersten Monats feierten die heimgekehrten Israeliten das Passafest.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Esra 6 19 in der Schlachter 2000

Und die Kinder der Gefangenschaft hielten das Passah am vierzehnten Tag des ersten Monats.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Esra 6 19 in der New International Version

On the fourteenth day of the first month, the exiles celebrated the Passover.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Esra 6 19 in der Hoffnung für Alle

Am 14. Tag des 1. Monats feierten die zurückgekehrten Israeliten das Passahfest.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/esra/kapitel-6/vers-19 [gedruckt am 13.08.2026]