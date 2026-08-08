Esra 6,21- alle Übersetzungen
Das Buch Esra ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Esra 6 21 in der Gute Nachricht Bibel
Nicht nur die heimgekehrten Israeliten aßen das Passamahl, sondern auch alle, die sich von der unreinen Bevölkerung des Landes abgesondert und den Israeliten angeschlossen hatten, um mit ihnen zusammen den HERRN, den Gott Israels, zu verehren.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Esra 6 21 in der Lutherbibel
Und es aßen das Passa die Israeliten, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, und alle, die sich zu ihnen abgesondert hatten von der Unreinheit der Völker des Landes, um den HERRN, den Gott Israels, zu suchen.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Esra 6 21 in der Einheitsübersetzung
Und so aßen die Israeliten, die aus der Verbannung heimgekehrt waren, sowie alle, die sich von der Unreinheit der Völker des Landes abgesondert und sich ihnen angeschlossen hatten, um den HERRN, den Gott Israels, zu suchen.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Esra 6 21 in der Elberfelder Bibel
So aßen die Söhne Israel, die aus der Wegführung zurückgekehrt waren, {das Passah} sowie jeder, der sich von der Unreinheit der Nationen des Landes zu ihnen abgesondert hatte, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Esra 6 21 in der Neue Genfer Übersetzung
Neben den Israeliten, die aus dem Exil zurückgekehrt waren, nahm noch eine weitere Gruppe am Passamahl teil: Es handelte sich um diejenigen, die sich von den heidnischen Völkern im Land abgesondert hatten und mit den Rückkehrern zusammen den HERRN, den Gott Israels, verehren wollten.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Esra 6 21 in der Schlachter 2000
Und die Kinder Israels, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, aßen es, und alle, die sich von der Unreinheit der Heiden im Land abgesondert und sich ihnen angeschlossen hatten, um den HERRN, den Gott Israels, zu suchen.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Esra 6 21 in der New International Version
So the Israelites who had returned from the exile ate it, together with all who had separated themselves from the unclean practices of their Gentile neighbours in order to seek the LORD, the God of Israel.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Esra 6 21 in der Hoffnung für Alle
Doch nicht nur die heimgekehrten Israeliten aßen das Passahlamm, sondern auch alle, die sich vom Götzendienst der heidnischen Bevölkerung im Land losgesagt hatten. Auch sie wollten jetzt ganz dem HERRN, dem Gott Israels, gehören.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.