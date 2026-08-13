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Stücke zum Buch Ester 1,33

- alle Übersetzungen

Das Buch Stücke zum Buch Ester ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

EstG 1 33 in der Gute Nachricht Bibel

Darauf trat Muchaios vor und sagte zum König und zu den Fürsten: »Königin Astin hat sich nicht nur am König vergangen, sondern auch an seinen Fürsten und an allen führenden Männern seines Reiches.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

https://www.bibeltv.de/bibelthek/estg/kapitel-1/vers-33 [gedruckt am 13.08.2026]