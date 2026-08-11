Stücke zum Buch Ester 1,37- alle Übersetzungen
Das Buch Stücke zum Buch Ester ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
EstG 1 37 in der Gute Nachricht Bibel
Das Gesetz, das der König erlässt, muss in seinem ganzen Reich bekannt gemacht werden, damit alle Frauen, von den vornehmsten bis zu den einfachsten Familien, ihren Männern die schuldige Ehre erweisen.«
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart