Stücke zum Buch Ester 10,3- alle Übersetzungen
Das Buch Stücke zum Buch Ester ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
EstG 10 3 in der Gute Nachricht Bibel
Der Jude Mordechai war der erste Mann direkt nach dem König. Er stand im ganzen Reich in hohem Ansehen und war bei den Juden hoch geachtet. Sein ganzes Volk liebte ihn; er aber erzählte ihnen, was ihm begegnet war.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart