Stücke zum Buch Ester 10,9- alle Übersetzungen
Das Buch Stücke zum Buch Ester ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
EstG 10 9 in der Gute Nachricht Bibel
Das einzelne Volk aber ist mein eigenes, es sind die Israeliten, die zu Gott um Hilfe riefen und gerettet wurden. Der Herr hat sein Volk vor dem Untergang bewahrt, er hat uns aus der Todesnot gerettet. Er vollbrachte gewaltige Wunder, wie man sie unter den Völkern noch nicht erlebt hat.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart