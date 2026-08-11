Stücke zum Buch Ester 4,44- alle Übersetzungen
Das Buch Stücke zum Buch Ester ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
EstG 4 44 in der Gute Nachricht Bibel
Du weißt, wie ich die Krone, das Zeichen meiner königlichen Würde, verabscheue und sie nur gezwungen trage, wenn ich öffentlich auftreten muss. Ich setze sie nicht auf, wenn ich für mich allein sein kann; denn sie ist mir so zuwider wie ein von der monatlichen Blutung besudeltes Tuch.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart