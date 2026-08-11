Stücke zum Buch Ester 7,8- alle Übersetzungen
Das Buch Stücke zum Buch Ester ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
EstG 7 8 in der Gute Nachricht Bibel
Als der König wieder in den Saal trat, fand er Haman flehend über das Polster geworfen, auf dem Ester lag. Empört rief er: »Sogar meiner Gemahlin willst du Gewalt antun, und das hier in meinem Palast!« Völlig vernichtet wandte Haman das Gesicht ab.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart