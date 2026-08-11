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Stücke zum Buch Ester 7,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Stücke zum Buch Ester ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

EstG 7 8 in der Gute Nachricht Bibel

Als der König wieder in den Saal trat, fand er Haman flehend über das Polster geworfen, auf dem Ester lag. Empört rief er: »Sogar meiner Gemahlin willst du Gewalt antun, und das hier in meinem Palast!« Völlig vernichtet wandte Haman das Gesicht ab.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

https://www.bibeltv.de/bibelthek/estg/kapitel-7/vers-8 [gedruckt am 11.08.2026]