Stücke zum Buch Ester 8,22- alle Übersetzungen
Das Buch Stücke zum Buch Ester ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
EstG 8 22 in der Gute Nachricht Bibel
Da haben wir diesen Mazedonier Haman, den Sohn Hammedatas; er ist kein Perser, sondern von fremder Herkunft und hatte von Haus aus keinerlei Anspruch auf die königliche Gunst. Dennoch habe ich ihn als Gast aufgenommen,
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart