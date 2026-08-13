Stücke zum Buch Ester 8,25- alle Übersetzungen
Das Buch Stücke zum Buch Ester ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
EstG 8 25 in der Gute Nachricht Bibel
Mit List und Täuschung arbeitete er darauf hin, meinen Lebensretter und stetigen Wohltäter Mordechai sowie meine über jeden Vorwurf erhabene Gefährtin, die Königin Ester, zu beseitigen; denn er verschaffte sich die Erlaubnis, das ganze Volk zu vernichten, dem die beiden angehörten.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart