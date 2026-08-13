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Stücke zum Buch Ester 8,25

- alle Übersetzungen

Das Buch Stücke zum Buch Ester ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

EstG 8 25 in der Gute Nachricht Bibel

Mit List und Täuschung arbeitete er darauf hin, meinen Lebensretter und stetigen Wohltäter Mordechai sowie meine über jeden Vorwurf erhabene Gefährtin, die Königin Ester, zu beseitigen; denn er verschaffte sich die Erlaubnis, das ganze Volk zu vernichten, dem die beiden angehörten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

https://www.bibeltv.de/bibelthek/estg/kapitel-8/vers-25 [gedruckt am 13.08.2026]