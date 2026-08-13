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Stücke zum Buch Ester 8,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Stücke zum Buch Ester ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

EstG 8 7 in der Gute Nachricht Bibel

König Artaxerxes antwortete Ester: »Ich habe dir den ganzen Besitz Hamans geschenkt, ihn selber habe ich dir zuliebe an den Galgen hängen lassen, weil er das jüdische Volk vernichten wollte. Was kann ich jetzt noch tun?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

https://www.bibeltv.de/bibelthek/estg/kapitel-8/vers-7 [gedruckt am 13.08.2026]