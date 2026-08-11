Mordechai ließ die Schreiber des Königs zusammenrufen – es war am 23. Tag des 1. Monats, des Monats Nisan – und diktierte ihnen einen Erlass an die Juden des ganzen Reiches und an die Statthalter und obersten Beamten aller 127 Provinzen von Indien bis Äthiopien, jeweils in der Schrift und Sprache des betreffenden Landes.