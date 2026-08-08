außerdem die zehn Söhne des Judenfeindes Haman, des Bugäers, des Sohnes Hammedatas: Farsannestaïn, Delfon, Fasga, Fardata, Barea, Sarbacha, Marmasim, Arufaios, Arsaios und Zabutaios. Sie plünderten den Besitz ihrer Feinde. Als man dem König die Zahl der Männer meldete, die in Susa getötet worden waren,