Stücke zum Buch Ester 9,9- alle Übersetzungen
Das Buch Stücke zum Buch Ester ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
EstG 9 7-11 in der Gute Nachricht Bibel
außerdem die zehn Söhne des Judenfeindes Haman, des Bugäers, des Sohnes Hammedatas: Farsannestaïn, Delfon, Fasga, Fardata, Barea, Sarbacha, Marmasim, Arufaios, Arsaios und Zabutaios. Sie plünderten den Besitz ihrer Feinde. Als man dem König die Zahl der Männer meldete, die in Susa getötet worden waren,
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart