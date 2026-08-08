Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Stücke zum Buch Ester
  4. Kapitel 9
  5. Vers 9

Stücke zum Buch Ester 9,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Stücke zum Buch Ester ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

EstG 9 7-11 in der Gute Nachricht Bibel

außerdem die zehn Söhne des Judenfeindes Haman, des Bugäers, des Sohnes Hammedatas: Farsannestaïn, Delfon, Fasga, Fardata, Barea, Sarbacha, Marmasim, Arufaios, Arsaios und Zabutaios. Sie plünderten den Besitz ihrer Feinde. Als man dem König die Zahl der Männer meldete, die in Susa getötet worden waren,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

https://www.bibeltv.de/bibelthek/estg/kapitel-9/vers-9 [gedruckt am 08.08.2026]