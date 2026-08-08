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Galater 3,25

- alle Übersetzungen

Das Buch Galater ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Gal 3 25 in der Gute Nachricht Bibel

Jetzt ist der Weg des Glaubens geöffnet; darum sind wir nicht mehr unter dem Aufseher mit dem Stock.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gal 3 25 in der Lutherbibel

Da nun der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gal 3 25 in der Einheitsübersetzung

Nachdem aber der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter dem Erzieher.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Gal 3 25 in der Elberfelder Bibel

Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Gal 3 25 in der Neue Genfer Übersetzung

Und jetzt, wo ´die Zeit` des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter ´der Kontrolle` jenes Aufsehers.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gal 3 25 in der Schlachter 2000

Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Gal 3 25 in der New International Version

Now that this faith has come, we are no longer under a guardian.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Gal 3 24-25 in der Hoffnung für Alle

Bis dahin hatte das Gesetz für uns die Aufgabe eines strengen Erziehers. Seit Christus aber finden wir durch den Glauben Gottes Anerkennung und sind dem Gesetz, diesem strengen Erzieher, nicht mehr unterstellt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Galater 3:25

https://www.bibeltv.de/bibelthek/gal/kapitel-3/vers-25 [gedruckt am 08.08.2026]