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Galater 4,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Galater ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Gal 4 3 in der Gute Nachricht Bibel

So standen auch wir früher als Unmündige unter der Herrschaft der Mächte dieser Welt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gal 4 3 in der Lutherbibel

So auch wir: Als wir unmündig waren, waren wir geknechtet unter die Mächte der Welt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gal 4 3 in der Einheitsübersetzung

So waren auch wir, solange wir unmündig waren, Sklaven der Elementarmächte dieser Welt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Gal 4 3 in der Elberfelder Bibel

So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Gal 4 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Genauso war es auch bei uns: Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen, und waren ihre Sklaven.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gal 4 3 in der Schlachter 2000

Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Gal 4 3 in der New International Version

So also, when we were under age, we were in slavery under the elemental spiritual forces of the world.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Gal 4 3 in der Hoffnung für Alle

Genauso ging es auch uns. Wie Unmündige waren wir allen Mächten und Zwängen dieser Welt ausgeliefert.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Galater 4:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/gal/kapitel-4/vers-3 [gedruckt am 13.08.2026]